На Львовщине полный автобус людей попал в ДТП, много пострадавших

Среди потерпевших – 4-летний ребенок.

Водитель не справился с управлением lv.npu.gov.ua

Авария произошла в Самборском районе Львовщины. Там автобус «БАЗ-А079», сообщением Самбор-Дрогобыч, вылетел с дороги и угодил в кювет.

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Об этом информирует Нацполиция во Львовской области.

Уточняется, что 59-летний водитель транспортного средства из Самбора не справился с управлением. Он не вписался в поворот и слетел с трассы в районе села Большая Озимина.

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Сообщается, как минимум, о семерых пострадавших. В числе жертв аврии – 4-летний ребенок. Их осматривают медики, диагнозы уточняются.

По факту происшествия открыто уголовное дело. Водителю грозит ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения пассажиров. Его могут наказать ограничением свободы на срок до трех лет и лишить права управлять транспортом.

Автобус слетел в кювет lv.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в аварии с участием фуры и трактора на Ровенщине пострадал водитель.

