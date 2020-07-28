Боевики также заинтересованы в перемирии на Донбассе, - Резников

Резников сделал новое заявление.

Если бы представители "ЛДНР" не собирались соблюдать режим прекращения огня, они бы не спорили по поводу формулировок в тех договоренностях, которые были согласованы Трехсторонней контактной группой в Минске.

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Такое мнение выразил вице-премьер по реинтеграции, участник ТКГ Алексей Резников в комментарии Громадскому радио.

Министр отметил, что боевики также, как Украина, заинтересованы в перемирии на Донбассе.

Те люди, которые находятся в переговорном процессе - они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым Минском, но у меня есть ожидания, что они бы не вели эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер, если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня, потому что с их стороны так же гибнут люди, - сказал Резников.

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Напомним, в Полтаве националисты “повесили” Зеленского и устроили молебен. “Повешение” было постановочным.