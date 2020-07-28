Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Боевики также заинтересованы в перемирии на Донбассе, - Резников

Комментариев: 3
Резников сделал новое заявление.
Алексей Резников
Алексей Резников
Facebook/ Oleksii Reznikov

Если бы представители "ЛДНР" не собирались соблюдать режим прекращения огня, они бы не спорили по поводу формулировок в тех договоренностях, которые были согласованы Трехсторонней контактной группой в Минске. 

Читай также: Годовщина Крещения Руси: Зеленский призвал молиться за мир на Донбассе

Такое мнение выразил вице-премьер по реинтеграции, участник ТКГ Алексей Резников в комментарии Громадскому радио.

Министр отметил, что боевики также, как Украина, заинтересованы в перемирии на Донбассе.

Те люди, которые находятся в переговорном процессе - они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым Минском, но у меня есть ожидания, что они бы не вели эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер, если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня, потому что с их стороны так же гибнут люди, - сказал Резников.

Читай также: Боевики сегодня обстреляли позиции ВСУ один раз

Напомним, в Полтаве националисты “повесили” Зеленского и устроили молебен. “Повешение” было постановочным.

Поделись:
Теги: боевики, Резников, перемирие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Shaab    28.07.2020, 16:07
Оценка:  -1
Shaab
А що тут не зрозумілого? Назвіть хоча б один договір, який росіяни не порушили, якщо це їм це було вигідно (а часом і просто так).
Операторська    28.07.2020, 15:58
Оценка:  0
Операторська
так все таки з ними ведуться перемовини?
Жеральд    28.07.2020, 15:50
Оценка:  +5
Жеральд
какая-то херня получается,все,пилять,заинтересов аны....и презики,и боевики....а по факту 6 год не прекращается война
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь