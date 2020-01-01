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Житель Харькова погиб, упав из окна высотки на машину

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На вид погибшему 35-45 лет.
Трагедия произошла у станции метро "Научная". Фото иллюстративное
Трагедия произошла у станции метро "Научная". Фото иллюстративное
depositphotos.com

Инцидент произошел после обеда во вторник, 28 июля в центре Харькова. Там, в районе станции метро “Научная” на ул. Культуры, 22-б из окна выпал мужчина.

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Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

По данным правоохранителей, погибший упал из окна многоэтажки на припаркованную у дома машину. На вид мужчине от 35 до 45 лет.

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По адресу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Место осматривают и опрашивают свидетелей.

Обстоятельства ЧП и личность мужчины установит следствие. Информация об инциденте внесена в журнал Единого учета заявлений.

Напомним, ранее мы писали, что в Северодонецке полицейский сбросил жену из четвертого этажа.

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Теги: Харьков, мужчина, Погибший, Нацполиция, падение, высотка, машина
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