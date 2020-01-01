В Днепре ликвидировали банду "черных риэлторов"

Преступники незаконно завладели квартирами, земельными участками и автозаправочными станциями.

В Днепре правоохранители выявили и ликвидировали банду “черных риэлторов“ в составе шести человек, жертвами которых становились пенсионеры и люди из социально незащищенных слоев населения. Об этом информирует полиция.

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По версии следствия, у каждого члена банды была своя роль. Планированием занимался ее организатор. Преступники незаконно завладели квартирами, земельными участками и автозаправочными станциями.

Правоохранители провели большое количество обысков. Они изъяли огнестрельное оружие, поддельные паспорта, а также компьютерную технику, флешки, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

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По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины, в том числе по ст.190 (Мошенничество). Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае в Днепре ликвидировали еще одну банду “черных риэлторов“. В нее входило три человека. На их счету похищение, мошенничество, умышленные тяжкие телесные повреждения и незаконное владение огнестрельным оружием.