На Донбассе неадекват с топором напал на охранника синагоги и разбросал фекалии

Мужчина пришел в религиозное учреждение и прорвался внутрь, его остановил сторож.

Инцидент зафиксировали в Мариуполе Донецкой области. Неизвестный с топором в руках пришел в местную синагогу.

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Об этом сообщает сайт Объединенной еврейской громады.

Мужчина уже был внутри, когда его заметил охранник. Последний попытался подойти к злоумышленнику, тот на него набросился и нанес несколько ударов.

Между ними завязалась драка. В итоге секьюрити удалось отобрать оружие у оппонента.

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Обезоруженному мужчине ничего не оставалось, как отступить. При этом убегая, по пути он забросал территорию синагоги банками и пакетиками. Позже в них рассмотрели фекалии, песок и какое-то неизвестное вещество.

Как отметил лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн, он выбежал через черный вход и успел заснять хулигана. Дебошира ищет полиция. Мужчину зафиксировали также камеры наблюдения. Правда, он был в маске.

Это просто чудо, что никто не пострадал, так как после утренней молитвы в синагоге как раз находились люди. Охранник – герой, он, рискуя жизнью, защитил всех, кто был в здании, - отметил раввин.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе дебошир с топором напугал горожан и повредил машину.

