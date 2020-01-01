На Донбассе неадекват с топором напал на охранника синагоги и разбросал фекалии
Инцидент зафиксировали в Мариуполе Донецкой области. Неизвестный с топором в руках пришел в местную синагогу.
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Об этом сообщает сайт Объединенной еврейской громады.
Мужчина уже был внутри, когда его заметил охранник. Последний попытался подойти к злоумышленнику, тот на него набросился и нанес несколько ударов.
Между ними завязалась драка. В итоге секьюрити удалось отобрать оружие у оппонента.
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Обезоруженному мужчине ничего не оставалось, как отступить. При этом убегая, по пути он забросал территорию синагоги банками и пакетиками. Позже в них рассмотрели фекалии, песок и какое-то неизвестное вещество.
Как отметил лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн, он выбежал через черный вход и успел заснять хулигана. Дебошира ищет полиция. Мужчину зафиксировали также камеры наблюдения. Правда, он был в маске.
Это просто чудо, что никто не пострадал, так как после утренней молитвы в синагоге как раз находились люди. Охранник – герой, он, рискуя жизнью, защитил всех, кто был в здании, - отметил раввин.
Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе дебошир с топором напугал горожан и повредил машину.