На Одесщине обстреляли автомобиль, введен план «Перехват»

Никто из людей не пострадал.

Сегодня, 28 июля, в Одесской области полиция в рамках плана “Перехват“ разыскивает автомобиль, из которого обстреляли других участников дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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Происшествие произошло на трассе недалеко от села Визирка. Никто из людей не пострадал.

Полиция, как и положено в таких случаях, ввела в действие план “Перехват“. Благодаря экстренным мерам можно быстро задержать преступников, пока они не скрылись из области.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства стрельбы. По данному факту могут открыть уголовное производство.

Напомним, что в Покровске (Донецкая область) сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые обстреляли легковой автомобиль. В легковушке находилось три человека. К счастью, никто из них не пострадал.