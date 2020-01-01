Полиция завела дело на мэра города Энергодар

Городской голова нанес городу убытков на 400 тысяч, но дело оказалось не в коррупции.

Полицейские Запорожской области разоблачили противоправную деятельность городского головы Энергодара. Своими действиями подозреваемый нанес общине города материальный ущерб в размере около 400 000 гривен, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Следственным управлением ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту умышленного неисполнения решения суда должностным лицом.

Установлено, что 27 апреля 2018 года решением Энергодарского городского совета один из заместителей городского головы уволен с должности. Запорожским окружным административным судом данное решение признано противоправным, а восстановление в должности подлежит немедленному исполнению.

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Однако в период времени с 22 февраля по 20 мая 2019 года энергодарский городской голова, возглавляя исполнительный комитет городского совета, умышленно не принял никаких мер для исполнения судебного решения о восстановлении на работе незаконно уволенного работника. Указанные противоправные действия городского головы нанесли общине города Энергодар материальный ущерб на сумму около 400 000 гривен.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 382 (Невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Борисполь выявили хищения на десятки миллионов. Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов и использовании фиктивных фирм, что позволило присвоить почти 37 млн гривен.