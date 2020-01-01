Израсходовано только 10% фонда COVID-19 - Шмыгаль

Все средства распределены, но израсходован только небольшой процент.

В Украине из Фонда COVID-19 израсходовано только 10% от его общей суммы. Об этом сегодня во время брифинга рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, все 64,7 млрд. гривен Фонда на борьбу с последствиями коронавируса уже распределены. Однако, это не значит, что израсходованы. На данный момент потрачено только около 10% от всех денег.

Премьер-министр отметил, что ранее часть средств Фонда была перераспределена с учетом изменившейся обстановки. В перераспределении средств участвовал бюджетный комитет парламента.

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Нужно отметить, что из денег Фонда выплачивают повышенные зарплаты украинским врачам и медработникам. На эти же деньги покупают им средства индивидуальной защиты.

Часть денег Фонда планируют направить на восстановление экономики и даже на строительство и ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что использование средств, направляемых в Фонд COVID-19, постоянно контролирует Госаудитслужба.