Быстро и решительно: Саакашвили представил концепцию судебной реформы

Окружные центры правосудия, "суд в смартфоне" и ликвидация Конституционного суда – что предлагает главный реформатор .

Саакашвили рассказал о концепции реформы судов кадр из видео

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили обнародовал видео, в котором изложил наработанную концепцию реформы судебной системы Украины. Она, по его словам, представляется на общественное обсуждение.

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“По последним социологическим исследованиям недоверие к судебной системе составляет около 70%. Эти цифры доказывают: судебная реформа крайне необходима. И она будет фундаментальной, решительной и быстрой“, - написал Саакашвили на своей странице в Фейсбук.

Как следует из опубликованного ролика, команда Саакашвили предлагает следующие важные элементы судебной реформы.

Читай также: Саакашвили поужинал с послами Большой семерки Убрать “множественность“ системы контроля судов: вместо Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации будет единый орган судебного контроля полным набором контрольных функций. Упростить судебную систему: вместо отдельных административных, хозяйственных и общих судов создать окружные центры правосудия. Всего вместо 764 судов останется 200 с более быстрой и прозрачной процедурой. Читай также: МИД ответило Грузии на счет высказываний Саакашвили Создать систему “Суд в смартфоне“: в рамках концепции “Государства в смартфоне“ Саакашвили хочет автоматизировать и вывести в онлайн максимум того, что возможно в судебной системе. В частности новая система будет заниматься автоматическим распределением дел, позволит подавать иски онлайн, онлайн оплачивать судебные сборы, передать доказательства, получать копии судебных решений и т.п. Ввести “альтернативную систему правосудия“ для решения споров: речь идет о создании институтов третейского суда, применении медиации, а также применении иностранного права при решении инвестиционных споров.

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Кроме того Саакашвили предлагает сделать Верховный суд “маленьким суперсудом“, который “будет формировать судебную практику“. Конституционный суд в его нынешней форме, по мнению Саакашвили, вовсе не нужен, его судьбу должны решить на референдуме.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что в Украине появится единый орган финансовых расследований. Новое ведомство заменит все правоохранительные подразделения, занимающиеся экономическими преступлениями.