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Луцкий террорист раздавал заложникам доллары - СМИ

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Прежде чем сдаться полиции, Кривош извинился перед заложниками и предложил им деньги.
Кривош в суде
Кривош в суде
скриншот из видео

Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля в Луцке захватил автобус с пассажирами, перед тем, как сдаться полиции, извинился перед заложниками и раздал им деньги.  Об этом сообщают журналисты телеканала “Аверс“.

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В сумке Кривоша, утверждается, были пачки долларов. Перед тем, как выйти к правоохранителям, он предложил их заложникам. Сами заложники говорят, что это были так называемые сувенирные доллары, и поэтому они их не взяли.

По другим данным, заложники все-таки взяли деньги луцкого террориста. Часть из них была разбросана в салоне автобуса, когда туда зашли полицейские.

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У террориста правоохранители изъяли 500 грн. Больше денег при нем не было. Это подтверждает и адвокат Кривоша.

Напомним, что Кривош взял в Луцке в заложники пассажиров автобуса утром 21 июля. Весь день с ним шли переговоры, а вечером он отпустил заложников и добровольно сдался полиции.

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Теги: Луцк, Кривош, заложники
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