В первый день перемирия боевики ранили мирного жителя

Мужчина занимался хозяйственными работами.

Террористы на Донбассе в первый день перемирия, 27 июля, ранили гражданского жителя Марьинки.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник, журналист, исполнительный директор "Восток SOS" Константин Реуцкий.

По его словам, пострадавшему Виталию в руку попал осколок подствольной гранаты. Ранение мужчина получил во дворе его матери. Это случилось около 11:30. В момент обстрела женщина с сыном работали на огороде.

Их обстреляли со стороны позиций НВФ в неподконтрольных Трудовских - сначала из стрелкового оружия, а затем рядом с ними раздался взрыв. Инцидент произошел через 12 часов после провозглашения всеобъемлющего бессрочного перемирия, - написал Реуцкий.

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Кроме того, он заявил, что организация "Восток SOS" в рамках международной мониторинговой миссии вместе с европейскими наблюдателями фиксирует нарушения режима прекращения огня врагом.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что по состоянию на 12:00 с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования так называемых “ЛДНР” один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.