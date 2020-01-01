Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Прифронтовой город уже долгое время живет в условиях управленческого хаоса.

Президент Украины Владимир Зеленский создал в Северодонецке Луганской области военно-гражданскую администрацию. Он подписал соответствующий указ, опубликованный на сайте президента.

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Обеспечить выполнение указа поручили командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Как пишет “Громадське“, ранее сегодня на брифинге председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что подал обращение о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке.

Отметим, законные основания для введения ВГА в Северодонецке были – сессия не собиралась более трех месяцев. Кроме того, мэр Валентин Казаков, который был избран на выборах, неоднократно восстанавливался в должности через суд, но его снова отстраняли.

Напомним, 27 июля указом президента была создана военно-гражданская администрация в городе Лисичанск – втором по величине городе на подконтрольной части Луганской области. Это было сделано из-за затяжного конфликта мэра и городского совета, который привел к проблемам с жизнеобеспечением города.