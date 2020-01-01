Сообщник "луцкого террориста" внес залог и вышел на свободу

Залог определили в 175 760 гривен.

Сегодня, 28 июля, харьковчанин Дмитрий Михайленко, которого подозревают в том, что он был сообщником луцкого террориста Максима Кривоша, внес залог, после чего вышел на свободу. Об этом сообщают украинские СМИ.

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24 июля 2020 года в Орджоникидзевском районном суде Харькова следственный судья Виктор Черняк до 18 сентября арестовал Михайленко по подозрению во взятии заложников. При этом судья постановил, что подозреваемый может внести залог в размере 175 760 грн.

Михайленко сегодня этой возможностью воспользовался. Теперь на время следственных действий он будет находиться на свободе.

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Полиция вышла на Михайленко сразу после того, как Кривош 21 июля захватил заложников в Луцке. Во время обыска в доме харьковчанина нашли оружие, в том числе незарегистрированное.

Михайленко утверждает, что общался с Кривошом только на форуме коллекционеров антиквариата, и назвал его мошенником, так как получил от него фальшивую старинную монету.