Под Киевом депутата поймали на получении взятки
На Киевщине полицейские задержали депутата сельсовета при получении неправомерной выгоды. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, полторы тысячи долларов требовал и получил народный избранник одного из сельских советов Броварского района за положительное решение о передаче земельного участка в собственность третьему лицу.
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Задержали нарушителя на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины работники Следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры области и при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция завела дело на мэра города Энергодар. Городской голова нанес городу убытков на 400 тысяч, но дело оказалось не в коррупции.