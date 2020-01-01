Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом депутата поймали на получении взятки

Комментариев: 0
Чиновник обещал земельный участок в обмен на предоставление неправомерной выгоды.
Под Киевом депутата поймали на получении взятки
© npu.gov.ua
Фото 1/2
Под Киевом депутата поймали на получении взятки
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На Киевщине полицейские задержали депутата сельсовета при получении неправомерной выгоды. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, полторы тысячи долларов требовал и получил народный избранник одного из сельских советов Броварского района за положительное решение о передаче земельного участка в собственность третьему лицу.

Читай также: Под Киевом чиновник геммологического центра попался на взятке

Задержали нарушителя на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины работники Следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры области и при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Читай также: Винницкого копа поймали на взятке за прекращение уголовного дела

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция завела дело на мэра города Энергодар. Городской голова нанес городу убытков на 400 тысяч, но дело оказалось не в коррупции.

Поделись:
Теги: коррупция, взятка, депутаты, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь