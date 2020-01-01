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Ляшко рассказал, сколько украинцев вакцинируют от COVID

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Главный санитарный врач утверждает, что Минздрав также работает с производителями вакцины напрямую.
Ляшко озвучил планы по вакцинации
Ляшко озвучил планы по вакцинации
kmu.gov.ua
 
Украина получит вакцину против коронавируса минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на онлайн-встрече с представителями бизнеса сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
 
 
"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", - сказал он. 
 
Еще, по словам санврача, Минздрав также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.
 
Ляшко отметил, что сегодня 7 производителей в мире приступили к финальной стадии испытания вакцины от коронавируса, и, вероятно, до конца года мир получит результаты испытаний и средства для иммунопрофилактики. 
 
"Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", - сказал санврач и призвал украинцев придерживаться правил карантина.
 

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Теги: вакцина, Ляшко, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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