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На Харьковщине две женщины заболели ботулизмом

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Женщины-родственницы 24 июля съели вяленого леща.
Состояние больных средней степени тяжести
Состояние больных средней степени тяжести
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В Харьковской области госпитализировали двух женщин, заболевших ботулизмом, информируют ХЛЦ. Это уже третий случай на Харьковщине с двумя одновременно заболевшими ботулизмом в 2020 году.

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Известно, что женщины (родственницы) купили вяленого леща в магазине. Через сутки после того, как они съели рыбу, у одной из них началась головная боль и слабость. Сначала она занималась самолечением. Вскоре у нее появилась сухость во рту, резкая слабость, начало двоиться в глазах.

Только после появления этих симптомов женщина вызвала “скорую помощь“. Ее сразу госпитализировали с диагнозом “Ботулизм“. Ей ввели сыворотку. Состояние средней степени тяжести.

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Сегодня, 28 июля, вторая женщина попала в больницу с диагнозом “Ботулизм“ (на четвертые сутки после употребления вяленой рыбы). 

Ранее стало известно, что в Украине в I полугодии 2020 года 40 человек заболели ботулизмом. Двое из них умерли.

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Теги: ботулизм, Харьковская область
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