Подарок Хэнксу и награда за игрушку: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 28 июля 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 28 июля.
Бритни Спирс показала разрисованное странными знаками тело, а ребенок из Киева выполнил рекордное количество упражнений на пресс и попал в книгу рекордов Украины.
Тому Хэнксу и его жене подарили гражданство Греции, а голливудский актер объявил награду в $5 тысяч за плюшевого медведя
В австралийском штате Квинсленд хозяин гостиницы и паба Yaraka Hotel Крис Гимблетт запретил пускать в заведение двух страусов эму.
У берегов индийского штата Западная Бенгалия рыбаки выловили 800-килограммового ската, а в Германии два десятка человек спасали сову.
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