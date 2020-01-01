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Подарок Хэнксу и награда за игрушку: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 28 июля 2020 года.
Бритни Спирс показала разрисованное странными знаками тело
Бритни Спирс показала разрисованное странными знаками тело
Instagram/britneyspears
Cмотрите фотогалерею Подарок Хэнксу и награда за игрушку: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 28 июля.

Бритни Спирс показала разрисованное странными знаками тело, а ребенок из Киева выполнил рекордное количество упражнений на пресс и попал в книгу рекордов Украины.

Тому Хэнксу и его жене подарили гражданство Греции, а голливудский актер объявил награду в $5 тысяч за плюшевого медведя

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У берегов индийского штата Западная Бенгалия рыбаки выловили 800-килограммового ската, а в Германии два десятка человек спасали сову.

 

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Теги: ДТП, Бритни Спирс, страусы, истребитель, Том Хэнкс, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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