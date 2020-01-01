Подарок Хэнксу и награда за игрушку: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 28 июля.

Бритни Спирс показала разрисованное странными знаками тело, а ребенок из Киева выполнил рекордное количество упражнений на пресс и попал в книгу рекордов Украины.

Тому Хэнксу и его жене подарили гражданство Греции, а голливудский актер объявил награду в $5 тысяч за плюшевого медведя

В австралийском штате Квинсленд хозяин гостиницы и паба Yaraka Hotel Крис Гимблетт запретил пускать в заведение двух страусов эму.

У берегов индийского штата Западная Бенгалия рыбаки выловили 800-килограммового ската, а в Германии два десятка человек спасали сову.