Названо условие открытия границ ЕС для украинцев

Украинцев начнут пускать в Евросоюз, когда эпидемия коронавируса в стране замедлится и суточное число новых случаев будет стабильно низким.

Евросоюз откроет границы для граждан Украины, когда вв стране две недели подряд будут фиксировать не более 480 случаев коронавируса в сутки. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-встрече с Европейской бизнес-ассоциацией во вторник, 28 июля.

"Многое зависит именно от украинцев. Если мы все дисциплинированно наденем маски, перестанем посещать места массового скопления людей, это значительно повлияет на статистику, мы сможем перейти на статистику 24 (активных случаев COVID-19 - ред.) на 100 000 населения за две последние недели. Чтобы к этой цифре прийти, нам надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки. Мы сегодня регистрируем 800, 900, 1000 случаев (в день - ред.) ", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее для украинцев открыли границы еще 13 стран. Дмитрий Кулеба призвал украинцев изучать перед поездкой правила пересечения границы той или иной страны.

Также Кулеба рассказал о перспективах открытия Шенгена для украинцев. Открытия Шенгенской зоны для граждан Украины можно не ожидать в ближайшее время, считает глава МИД.

Как границы открываются для украинцев: обновляется

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