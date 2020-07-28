Прокуратура открыла дела по участию иностранцев в войне на Донбассе

Иностранные наемники воевали на стороне сепаратистов в составе различных незаконных вооруженных формирований.

Прокуроры насчитали еще 15 иностранцев в составе НВФ на Донбассе Reuters (архив)

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил ОГП.

Прокуроры установили, что начиная с 2014 года по настоящее время, не менее трех граждан Кыргызстана, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии участвовали в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях.

Иностранные наемники воевали в составе различных незаконных вооруженных формирований, включая так называемый 14 батальон территориальной обороны Призрак, 11 отдельный мотострелковый полк Восток, 5 отдельную мотострелковую бригаду Оплот и частную военную компанию Вагнер.

Уголовные производства открыты по ст. Участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формированиях, нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 УК).

Проведение досудебного расследования уголовных производств поручено следователям Службы безопасности Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту участия наемника в вооруженном конфликте на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet