На Сумщине полицейского будут судить за убийство по неосторожности

Мужчина ударил оппонента в ссоре, тот упал и смертельно травмировал голову.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении работника патрульной полиции Глуховского райотдела Нацполиции в Сумской области. Как сообщает пресс-служба ГБР, полицейский обвиняется в убийстве, совершенном по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

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Как установило следствие, обвиняемый совершил преступление в 2017 году, еще до начала службы в полиции. Во время внезапного конфликта он нанес удар кулаком по лицу 54-летнему жителю г. Бурынь. От удара последний упал на землю, получил перелом затылочной кости и через несколько дней скончался в больнице.

В мае 2020 года материалы этого уголовного производства поступили в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. 29 мая сотруднику полиции было сообщено о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности.

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В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге копы жестко задержали девушку. После появления в соцсетях шокирующего видео делом заинтересовались в ГБР.