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Резников временно возглавит переговоры по Донбассу

Комментариев: 1
Вице-премьер подчеркнул, что новый глава украинской делегации будет назначен решением президента Украины.
Резников озвучил критерии, которым, по его мнению, должен отвечать новый глава украинской делегации
Резников озвучил критерии, которым, по его мнению, должен отвечать новый глава украинской делегации
rbc.ua
 
Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе возглавит вице-премьер-министр Алексей Резников. Об этом он сообщил во вторник, 28 июля, во время онлайн-дискуссии.
 
 
"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами", - сказал он.
 
Вице-премьер подчеркнул, что новый глава украинской делегации будет назначен решением президента Украины. 
 
"Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем", - отметил он. 
 
Резников озвучил критерии, которым, по его мнению, должен отвечать новый глава украинской делегации.
 
"Я бы очень хотел, чтобы также это был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире. Которого бы можно было называть патриархом, скажем так - для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к Минскому процессу", - заявил он.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший президент Украины и глава делегации в контактной группе в Минске Леонид Кучма вышел из переговорного процесса.

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Теги: переговоры, Кучма, донбасс, переговоры в Минске, Алексей Резников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Свидома-Погань    28.07.2020, 19:35
Оценка:  -22
Свидома-Погань
никаких переговоров.В наступление!!!Война до победного конца!!!...если вши не загрызут в окопах)
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