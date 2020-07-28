На пляжах в Николаеве кишечной палочки в 140 раз больше нормы

Вопреки таким показателям места отдыха не закрыты и местные жители продолжают там купаться.

Уровень кишечной палочки на пляжах Николаева превышает норму в 140 раз lovileto.com.ua

В Николаеве на пляжах содержание кишечной палочки в воде превышает допустимые значения от 14 до 140 раз. Об этом сообщает Николаевский областной лабораторный центр во вторник, 28 июля.

"ГУ Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины сообщает о результатах анализов проб воды на городских пляжах и рекреационных зонах Николаева по микробиологическим показателям в период с 13 по 17 июля 2020 года. Установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек превышает санитарно гигиенические нормы и составляет (при норме 5000 в дм) в районе пляжей: Стрелка - 700 000 (превышение в 140 раз), Чайка - 200 000 (в 40 раз), Прибой - 70 000 (в 14 раз), береговая зона Намыв - 700 000 (в 140 раз)", - сказано в сообщении.

В то же время патогенные микроорганизмы не обнаружены. Несмотря на такие показатели, пляжи не закрыты и люди продолжают там отдыхать и купаться.

Напомним, что ранее на всех пляжах Киева запретили купаться. Пробы воды, отобранные на 12 городских пляжах столицы, не соответствуют санитарным нормам.

Также сообщалось, что в Одессе всплеск заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Морская вода на всех пляжах Одессы не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

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