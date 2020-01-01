За предполагаемого сообщника луцкого террориста внесли залог

Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи. 175 тысяч гривен залога за него внесли его родственники.

За предполагаемого сообщника луцкого террориста Максима Кривоша Дмитрия Михайленко внесли залог - он вышел из-под стражи. Об этом заявил его адвокат Андрей Костяной, пишет Суспильное во вторник, 28 июля.

Адвока говорит, что 175 тысяч гривен залога внесли родственники мужчины.

Напомним, 21 июля в Луцке Кривош захватил автобус с заложниками и удерживал их там целый день. Он сдался только после того, как президент Владимир Зеленский выполнил его требование - опубликовал видео с призывом смотреть фильм Земляне.

Позже суд арестовал захватчика автобуса в Луцке. На заседании суда Максим Кривош заявил, что не жалеет о поступке. Ему грозит вплоть до пожизненного срока.

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