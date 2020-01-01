В киевском СИЗО выявлен коронавирус
Тестирование проводил Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.
Лабораторное тестирование подтвердило два случая заболевания коронавирусом в Лукьяновском следственном изоляторе Киева. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил телеканал 1+1 со ссылкой на офис омбудсмена.
Тестирование проводил Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.
По его данным, положительные результаты теста на коронавирус оказались у одного заключенного и одного сотрудника СИЗО.
Напомним, по данным на конец мая в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины был протестирован 501 человек, коронавирусная болезнь выявлена у 20 человек.
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