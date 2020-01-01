В киевском СИЗО выявлен коронавирус

Тестирование проводил Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.

Положительные результаты теста на коронавирус оказались у одного заключенного и одного сотрудника СИЗО korrespondent.net

Лабораторное тестирование подтвердило два случая заболевания коронавирусом в Лукьяновском следственном изоляторе Киева. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил телеканал 1+1 со ссылкой на офис омбудсмена.

Тестирование проводил Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.

По его данным, положительные результаты теста на коронавирус оказались у одного заключенного и одного сотрудника СИЗО.

Напомним, по данным на конец мая в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины был протестирован 501 человек, коронавирусная болезнь выявлена у 20 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet