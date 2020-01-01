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В киевском СИЗО выявлен коронавирус

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Тестирование проводил Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.
Положительные результаты теста на коронавирус оказались у одного заключенного и одного сотрудника СИЗО
Положительные результаты теста на коронавирус оказались у одного заключенного и одного сотрудника СИЗО
korrespondent.net
 
Лабораторное тестирование подтвердило два случая заболевания коронавирусом в Лукьяновском следственном изоляторе Киева. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил телеканал 1+1 со ссылкой на офис омбудсмена.
 
 
Тестирование проводил Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы. 
 
По его данным, положительные результаты теста на коронавирус оказались у одного заключенного и одного сотрудника СИЗО.
 
Напомним, по данным на конец мая в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины был протестирован 501 человек, коронавирусная болезнь выявлена у 20 человек.

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Теги: Киев, эпидемия, СИЗО, Лукьяновский СИЗО, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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