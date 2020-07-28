В июне в Украине резко выросли зарплаты

Во время выхода из карантина средняя номинальная зарплата в стране увеличилась почти на 10%.

В июне средняя зарплата штатного сотрудника предприятий и учреждений в Украине почти на 10% выросла по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Государственная служба статистики

Отмечается, что в июне средняя номинальная зарплата составила 11 579 грн, что на 9,8% больше по сравнению маем (10 542 грн).

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2020 года к июню прошлого года выросла на 4,8%, номинальная выросла на 7,4%.

При этом самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 16 393 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9 504 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.

Также отмечается, что самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19 324 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 5 207 грн, где зарплаты за месяц выросли на 35,2%.

Исследование показало, как изменились зарплаты в компаниях в Украине

Ранее сообщалось, что Минэкономики предлагает Кабмину повысить бюджетникам зарплаты на треть.

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