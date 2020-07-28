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В июне в Украине резко выросли зарплаты

Комментариев: 5
Во время выхода из карантина средняя номинальная зарплата в стране увеличилась почти на 10%.
Зарплата в июне резко увеличилась
Зарплата в июне резко увеличилась
Politeka

В июне средняя зарплата штатного сотрудника предприятий и учреждений в Украине почти на 10% выросла по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Государственная служба статистики

Отмечается, что в июне средняя номинальная зарплата составила 11 579 грн, что на 9,8% больше по сравнению маем (10 542 грн).

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2020 года к июню прошлого года выросла на 4,8%, номинальная выросла на 7,4%.

При этом самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 16 393 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9 504 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.

Также отмечается, что самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19 324 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 5 207 грн, где зарплаты за месяц выросли на 35,2%.

 

Исследование показало, как изменились зарплаты в компаниях в Украине

Ранее сообщалось, что Минэкономики предлагает Кабмину повысить бюджетникам зарплаты на треть.

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Теги: статистика, зарплаты, карантин, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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толян04    28.07.2020, 21:06
Оценка:  -19
толян04
аксэптиха,у тебя что весеннее обострение так и не закончилось?!)) 21 минус за 2 мин))))
tamarakoren    28.07.2020, 21:12
Оценка:  -1
tamarakoren
вас любят и вы звезда ))
толян04    28.07.2020, 21:02
Оценка:  -19
толян04
ага и члены у всех увеличились в разы)))))))))))))))))))))
tamarakoren    28.07.2020, 21:01
Оценка:  0
tamarakoren
Что за зелёные бульбы? Безработица выросла - верю.Зарплаты у слуг урода выросли - верю, тарифы выросли - верю,дыра в бюджете в 3 лярда гривен - ещё как верю, инфляция - верю, субсидии урезали - верю...."но бросить пить - не может быть" ))) графики - нарисую , а росту зарплат населения - не верю)
Zukoxress    28.07.2020, 20:43
Оценка:  -20
Zukoxress
Ага!Уже верим!При этом свободных вакансий стало гораздо меньше,а реальные зарплаты не просто не выросли,но и у многих даже уменьшились.
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