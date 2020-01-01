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Депутаты в Раде установили достижение

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За прошедший год 123 депутата девятого созыва, или 29% от общего числа, пропустили менее 5% всех голосований.
Только шесть депутатов пропустили более половины заседаний
Только шесть депутатов пропустили более половины заседаний
rada.gov.ua
 
Парламентарии нынешнего созыва по итогам года работы в два раза сократили число прогулов сессионных заседаний по сравнению с предыдущим созывом. Об этом во вторник, 28 июля 2020 г., сообщила неправительственная организация Опора.
 
 
Депутаты Верховной Рады восьмого созыва за аналогичный период отсутствовали во время 24% голосований, напомнили в организации.
 
В то же время 123 депутата девятого созыва, или 29% от общего числа, пропустили менее 5% всех голосований за прошедший год. При этом только шесть депутатов пропустили более 50% заседаний.
 
Вадим Столар и Вадим Рабинович из ОПЗЖ" - 79,8% и 77,3% соответственно, Анжелика Лабунская из Батькивщинаы - 70,1%, внефракционный Дмитрий Шенцев - 60,9%, Александр Дубинский из Слуги народа - 59,3% и Виктор Балога  из группы За будущее - 50,6%.
 
Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил работу парламента за прошедший год на "четверку" по пятибалльной шкале.

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Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, парламент
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Источник: korrespondent.net

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