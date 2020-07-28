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В Украине успешно испытали новый образец вооружений

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Испытания прошли по методикам, разработанным Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.
 
Унифицированная дымовая шашка УДШ-В успешно прошла государственные испытания на одном из полигонов министерства обороны во Львовской области. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило издание Defense express.
 
 
Испытания прошли по методикам, разработанным Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.
 
По результатам государственных испытаний подтверждены заявленные разработчиком характеристики образца вооружений, который ранее не производился в Украине, отмечает издание.
 
После завершения испытаний члены государственной комиссии подписали соответствующий акт.
 
УДШ-В разработана специалистами львовского НПЧП Спарринг-Вист Центр. Они также разработали современную систему дистанционного управления дымопуска для таких средств маскировки.
 
Система, состоящая из компьютера, цифровой метеостанции и локальных пультов управления, способна одновременно управлять запуском почти двух тысяч УДШ.
 
Она может успешно маскировать войска во время наступательных действий, или быть использована для обеспечения маскировки больших военных объектов: батареи, переправы, блок-посты, аэродромы, склады и прочее.
 
 
Как сообщалось, ранее спецназ Нацгвардии вооружили украинскими винтовками UAR-15, которые заменили советскую снайперскую винтовку Драгунова.
 
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Теги: армия и вооружение, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Агент_Смитт    28.07.2020, 21:12
Оценка:  -1
Агент_Смитт
Линейка из правильного пластика, лист бумаги и вуаля, ну или газета + селитра, рецепты из детства.
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