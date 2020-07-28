В Украине успешно испытали новый образец вооружений

Испытания прошли по методикам, разработанным Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Унифицированная дымовая шашка УДШ-В успешно прошла государственные испытания на одном из полигонов министерства обороны во Львовской области. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило издание Defense express.

Испытания прошли по методикам, разработанным Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

По результатам государственных испытаний подтверждены заявленные разработчиком характеристики образца вооружений, который ранее не производился в Украине, отмечает издание.

После завершения испытаний члены государственной комиссии подписали соответствующий акт.

УДШ-В разработана специалистами львовского НПЧП Спарринг-Вист Центр. Они также разработали современную систему дистанционного управления дымопуска для таких средств маскировки.

Система, состоящая из компьютера, цифровой метеостанции и локальных пультов управления, способна одновременно управлять запуском почти двух тысяч УДШ.

Она может успешно маскировать войска во время наступательных действий, или быть использована для обеспечения маскировки больших военных объектов: батареи, переправы, блок-посты, аэродромы, склады и прочее.