На место Кучмы есть несколько кандидатов - Данилов

В СНБО заявили, что уход Кучмы не был неожиданностью и на его место подобрали несколько кандидатов.

На место Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматривают несколько кандидатов. Об этом во вторник, 28 июля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме - ред.), есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти... Сейчас идет как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена очень мощно, как и до сих пор", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем будет делиться своим опытом.

"Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украина и Россия, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственническую позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов", - сказал секретарь СНБО, выразив убежденность, что Кучма будет помогать нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший президент Украины и глава делегации в контактной группе в Минске Леонид Кучма вышел из переговорного процесса.

Позже стало известно, что вице-премьер-министр Алексей Резников временно возглавит украинскую группу на переговорах по Донбассу.

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