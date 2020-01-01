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Киевский депутат сельсовета задержан на взятке

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Депутат требовал и получил деньги за положительное решение вопроса о передаче земельного участка.
Депутата задержали следователи полиции и оперативные работники киевского облуправления СБУ
Депутата задержали следователи полиции и оперативные работники киевского облуправления СБУ
kv.npu.gov.ua
 
Депутат одного из сельсоветов Броварского района задержан при получении взятки в $1,5 тыс. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило главное управление Нацполиции в Киевской области.
 
 
По его данным, депутат требовал и получил деньги за положительное решение вопроса о передаче земельного участка в собственность третьему лицу.
 
Он был задержан следователями полиции и оперативными работниками киевского облуправления СБУ. По данному факту открыто уголовное производство по ст. Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК).
 
Напомним, в Днепропетровской области начальника отдела земельных отношений объединенной территориальной общины задержали при получении взятки от фермера за выделение в аренду земли.

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Теги: коррупция, Киевская область, взятка, взятки, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Источник: korrespondent.net

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