Киевский депутат сельсовета задержан на взятке

Депутат требовал и получил деньги за положительное решение вопроса о передаче земельного участка.

Депутат одного из сельсоветов Броварского района задержан при получении взятки в $1,5 тыс. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило главное управление Нацполиции в Киевской области.

По его данным, депутат требовал и получил деньги за положительное решение вопроса о передаче земельного участка в собственность третьему лицу.

Он был задержан следователями полиции и оперативными работниками киевского облуправления СБУ. По данному факту открыто уголовное производство по ст. Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК).

Напомним, в Днепропетровской области начальника отдела земельных отношений объединенной территориальной общины задержали при получении взятки от фермера за выделение в аренду земли.

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