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Нарушения на Донбассе обсудят на срочном заседании

Комментариев: 6
Темой заседания трехсторонней контактной группы станут нарушения режима тишины на Донбассе со стороны сепаратистов, зафиксированные за последнее время.
ВСУ ранее зафиксировали три случая нарушения режима тишины сепаратистами
ВСУ ранее зафиксировали три случая нарушения режима тишины сепаратистами
facebook.com/GeneralStaff.ua
 
Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы проведет внеочередное заседание. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников во время онлайн-дискуссии.
 
 
По его словам, темой заседания станут нарушения перемирия на Донбассе со стороны сепаратистов, зафиксированные за последнее время.
 
"Сегодня должно заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, должна обсудить вопрос тех трех случаев, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - сказал вице-премьер.
 
Напомним, житель Марьинки получил ранение в первый день перемирия на Донбассе в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

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Теги: переговоры, донбасс, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, Алексей Резников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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СтальнаяКрыса    28.07.2020, 22:51
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
У нових документах нічого не сказано про використання повітряної розвідки на відстані більш 10 кілометрів від лінії зіткнення. Тому США може використати БПЛА недалеко від зони бойових дій. гарно було б щоб ці літальні пристрої базувались десь на заході України.
СтальнаяКрыса    28.07.2020, 22:52
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
При Порошенко стратегічні безпілотники ВПС США не одноразово проводили розвідку у лінії розмежування на Донбасі.
СтальнаяКрыса    28.07.2020, 22:50
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А як що Україна закупить у США озброєння типу C-RAM "Centurion", а краще придбає у США технічну документацію на її виробництво, можливо буде без всякого дозволу розмістити її у зоні дій ООС! Це не наступальна зброя і її призначення тільки захист від артилерії супротивника. Нам така зброя необхідна.
Жеральд    28.07.2020, 22:27
Оценка:  +3
Жеральд
Что можно обсуждать в течении 6 лет???????????????
Zukoxress    28.07.2020, 21:46
Оценка:  -25
Zukoxress
Нарушения лишь признанные ОБСЕ,лишь считаются нарущениями.А сказки про односторонние обстрелы и про обстрелы"сами-себя",уже давным-давно устарели.Верить можно лишь ОБСЕ.
tamarakoren    28.07.2020, 21:56
Оценка:  -3
tamarakoren
Там не только ОБСЕ ))
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