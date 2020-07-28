Нарушения на Донбассе обсудят на срочном заседании

Темой заседания трехсторонней контактной группы станут нарушения режима тишины на Донбассе со стороны сепаратистов, зафиксированные за последнее время.

Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы проведет внеочередное заседание. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников во время онлайн-дискуссии.

По его словам, темой заседания станут нарушения перемирия на Донбассе со стороны сепаратистов, зафиксированные за последнее время.

"Сегодня должно заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, должна обсудить вопрос тех трех случаев, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - сказал вице-премьер.

Напомним, житель Марьинки получил ранение в первый день перемирия на Донбассе в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

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