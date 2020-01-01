На курорте Кирилловка затопило свыше 10 баз

Вода скопилась на базах, расположенных в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии.

Сильный ливень во вторник, 28 июля 2020 г., залил более чем 10 баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Об этом сообщило запорожской областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, в результате ливня уровень воды поднялся на 25-30 см. Вода скопилась на базах, расположенных в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии.

Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения из пгт Семеновка с помощью пяти плавающих мотопомп откачивали воду на территориях баз. По состоянию на 16:00 всего было откачано более 50 м3 воды.

Дорога между пгт Кирилловка и с.Степок осталась не затопленной, движение по ней беспрепятственно.

Для ликвидации последствий непогоды было привлечено две единицы техники, пять плавающих мотопомп и 10 человек личного состава.

Ранее, 27 июля, из-за сильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок к острову Бирючий. Бойцы ГСЧС с помощью гибкого троса освободили 3 автомобиля и спасли 9 человек.

Кроме того, на одной из баз отдыха на автомобиль упало дерево, которое спасатели распилили и убрали из машины. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за ливня на центральной площади в Кирилловке так же собралась вода. С помощью всасывающих рукавов и пожарного автомобиля бойцы ГСЧС откачали около 10 м3 воды. Впоследствии спасатели с помощью мотопомпы откачали около 30 м3 воды на проспекте Приморском.

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Как сообщалось, ранее в Кирилловке массово отравились отдыхающие. Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение акимовской районной больницы.

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