Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима прекращения огня

Комментариев: 1
С полуночи 27 июля на линии разграничения на Донбассе действует режим полного прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима тишины на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима тишины на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом, во вторник, 28 июля, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00.01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете.

Уточняется, что все нарушения, в том числе 21 взрыв, зафиксировали в Донецкой области.

"Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном в Луганской области", - добавляют в сообщении.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Напомним, о прекращении огня на Донбассе с 27 июля договорились на переговорах в Минске 22 июля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, ОБСЕ, Перемирие на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
colavova    29.07.2020, 02:04
Оценка:  0
colavova
Ждём данные от министерства верификации обстрелов))
Noblesse_obliger    29.07.2020, 01:42
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Оруи с мордора в своём репертуаре и только лошара 42 лет верит их главному ХЛУ и видит мир в его глазах!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь