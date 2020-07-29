Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима прекращения огня

С полуночи 27 июля на линии разграничения на Донбассе действует режим полного прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом, во вторник, 28 июля, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00.01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете.

Уточняется, что все нарушения, в том числе 21 взрыв, зафиксировали в Донецкой области.

"Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном в Луганской области", - добавляют в сообщении.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Напомним, о прекращении огня на Донбассе с 27 июля договорились на переговорах в Минске 22 июля.

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