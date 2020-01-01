Украина в ООН осудила военный парад в Крыму

Украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", направленными на эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.

Украина в ООН осудила организованный Россией военный парад в Севастополе ukraineun.org

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица проинформировал Генерального секретаря ООН о проведении так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РФ в аннексированном РФ Крыму, Севастополе. Об этом, во вторник, 28 июля, на своей странице в Facebook сообщил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В письме Кислица отметил, что российский военно-морской парад, который прошел в Севастополе 26 июля нарушает нормы международного права, в том числе - резолюции Генассамблеи ООН.

"Украина осуждает продолжающуюся милитаризацию Крыма, что составляет существенную угрозу региональной безопасности", - говорится в сообщении. "Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексные меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - подчеркивается в обращении. По просьбе Украины, письмо, адресованное генеральному секретарю, будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад, в котором сообщил о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

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