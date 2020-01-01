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Представительство президента в АР Крым сообщило о кибератаке

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Кибератака на представительство была направлена на получение информации о деятельности представительства.
Хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму
Хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило о целенаправленной кибератаке организованной хакерскими группировками, подконтрольными ФСБ России. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает пресс-служба Представительства. 

"Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства. Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжат межведомственное сотрудничество и координацию, направленные не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - отметили в пресс службе.

В то же время, в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым отметили, что атаку, направленную на получение информации о деятельности представительства, обезвредили и устранили.

Ранее Евросоюз заявил, что расценивает как нарушение международного права церемонию закладки двух новых кораблей для Черноморского флота РФ, в которой принял участие российский президент Владимир Путин. 

Также, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица проинформировал Генерального секретаря ООН о проведении так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РФ в аннексированном РФ Крыму, Севастополе. 

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Теги: Россия, Крым, Президент Украины, кибератака
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Источник: korrespondent.net

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