Разумков обсудил с премьером Израиля соглашение о зоне свободной торговли

Ранее посол Израиля в Украине заявил о необходимости как можно скорее ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор со спикером Кнессета Израиля Яривом Левином. Стороны обсудили утверждение правительством Израиля соглашения о зоне свободной торговли между странами. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает пресс-служба ВР.

Разумков поблагодарил спикера за оперативное согласование Кнессетом соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

“Надеемся, что правительство вашего государства так же оперативно рассмотрит и одобрит сделку”, - заявил глава украинского парламента.

Разумков также, выразил надежду на углубление межпарламентского сотрудничества государств.

“Рассчитываем, что в ближайшее время в Кнессете будет сформирована депутатская группа по межпарламентским связям с Украиной. Это позволит вывести сотрудничество наших государств на качественно новый уровень”, - подчеркнул Разумков.

Кроме того, глава украинского парламента поблагодарил Израиль за политическую поддержку.

"Украина и Израиль многое объединяет, в том числе - ежедневная борьба за свой суверенитет. Мы очень благодарны за ту поддержку, которую ощущаем со стороны Израиля ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.

Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.

Отметим, что в связи с пандемией экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет.

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