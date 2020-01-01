Разумков обсудил с премьером Израиля соглашение о зоне свободной торговли
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор со спикером Кнессета Израиля Яривом Левином. Стороны обсудили утверждение правительством Израиля соглашения о зоне свободной торговли между странами. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает пресс-служба ВР.
Разумков поблагодарил спикера за оперативное согласование Кнессетом соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
“Надеемся, что правительство вашего государства так же оперативно рассмотрит и одобрит сделку”, - заявил глава украинского парламента.
Разумков также, выразил надежду на углубление межпарламентского сотрудничества государств.
“Рассчитываем, что в ближайшее время в Кнессете будет сформирована депутатская группа по межпарламентским связям с Украиной. Это позволит вывести сотрудничество наших государств на качественно новый уровень”, - подчеркнул Разумков.
Кроме того, глава украинского парламента поблагодарил Израиль за политическую поддержку.
"Украина и Израиль многое объединяет, в том числе - ежедневная борьба за свой суверенитет. Мы очень благодарны за ту поддержку, которую ощущаем со стороны Израиля ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.
Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.
Отметим, что в связи с пандемией экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет.
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