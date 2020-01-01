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Разумков обсудил с премьером Израиля соглашение о зоне свободной торговли

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Ранее посол Израиля в Украине заявил о необходимости как можно скорее ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
rada.gov.ua

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор со спикером Кнессета Израиля Яривом Левином. Стороны обсудили утверждение правительством Израиля соглашения о зоне свободной торговли между странами. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает пресс-служба ВР.

Разумков поблагодарил спикера за оперативное согласование Кнессетом соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

“Надеемся, что правительство вашего государства так же оперативно рассмотрит и одобрит сделку”, - заявил глава украинского парламента.

Разумков также, выразил надежду на углубление межпарламентского сотрудничества государств.

“Рассчитываем, что в ближайшее время в Кнессете будет сформирована депутатская группа по межпарламентским связям с Украиной. Это позволит вывести сотрудничество наших государств на качественно новый уровень”, - подчеркнул Разумков.

Кроме того, глава украинского парламента поблагодарил Израиль за политическую поддержку. 

"Украина и Израиль многое объединяет, в том числе - ежедневная борьба за свой суверенитет. Мы очень благодарны за ту поддержку, которую ощущаем со стороны Израиля ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.

Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.

Отметим, что в связи с пандемией экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет.

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Теги: Украина, Израиль, зона свободной торговли, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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