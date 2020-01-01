Главное 28 июля: “Люблинский треугольник” и Украина в “красном списке”

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Украина, Польша и Литва договорились о новом формате сотрудничества, МОЗ внес Украину в список стран “красной зоны”. Мы собрали основные события вчерашнего дня.

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Формат трех государств

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании так называемого “люблинского треугольника”. Речь идет о новом формате сотрудничества. Прежде всего, оно будет направлено на взаимодействие в сферах экономики, туризма и торговли.

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Претензии ЕС к России из-за Крыма

В Евросоюзе заявили о нарушении международного права РФ в связи с закладкой кораблей для флота в Крыму с участием Владимира Путина. Там до сих пор ждут, что Россия откажется от притязаний на полуостров. Кроме того, в ЕС признались, что обеспокоены ограничениями для украинцев на въезд и выезд из Крыма.

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Дополненный “красный список”

В МОЗ обновили список неблагополучных стран по эпидемситуации в связи с коронавирусом. В “красном” списке оказались свыше 60 стран, в том числе и Украина. Ее внесли из-за возросшего количества активных случаев заболевания COVID-19. Также недавно в “красную зону” попали Болгария и Албания. В то же время Европа готова открыть границы для украинцев при выявлении не более 480 пациентов с коронавирусом в сутки. Сейчас этот показатель стратует от 800.

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Увеличение зарплат

Средний оклад для работающих украинцев в июне составил 11 579 грн. Такие данные обнародовал Госстат. Эта цифра на 9,8% больше, чем в предыдущем месяце.

Безвиз для китайцев

При въезде граждан Китая в Украину с них не потребуют визу. Соответствующй указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ – временного действия и распространяется на китайских туристов. Он издан для укрепеления сотрудничества в туристической отрасли.

Напомним, ранее мы писали о том, что бизнес опасается последствий возможного увеличения минимальной зарплаты.

