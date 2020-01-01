Сепаратисты за сутки один раз нарушили перемирие на Донбассе

Ситуация на востоке Украины остается контролированной.

Потерь на украинских позициях нет facebook.com/backandalive

По состоянию на 7 утра среды, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил не наблюдалось вражеской активности. Сепаратисты не открывали огонь по позициям ВСУ.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

В то же время за минувшие сутки зафиксировано одно нарушение договоренности о перемирии. Так, оккупанты стреляли близ населенного пункта Шумы из подствольного гранатомета.

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Выстрел был не прицельным, а провокационным. В связи с этим защитники не нанесли удар в ответ.

Потерь на украинской стороне в предыдущие сутки и с начала текущих нет.

Ситуация остается контролируемой. В ООС подчеркнули, что в случае угрозы жизни военные на Донбассе имеют право дать отпор сепаратистам, открыв ответный огонь.

Напомним, ранее мы писали, что на Банковой протестовали против капитуляции.

