Сепаратисты за сутки один раз нарушили перемирие на Донбассе
По состоянию на 7 утра среды, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил не наблюдалось вражеской активности. Сепаратисты не открывали огонь по позициям ВСУ.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
В то же время за минувшие сутки зафиксировано одно нарушение договоренности о перемирии. Так, оккупанты стреляли близ населенного пункта Шумы из подствольного гранатомета.
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Выстрел был не прицельным, а провокационным. В связи с этим защитники не нанесли удар в ответ.
Потерь на украинской стороне в предыдущие сутки и с начала текущих нет.
Ситуация остается контролируемой. В ООС подчеркнули, что в случае угрозы жизни военные на Донбассе имеют право дать отпор сепаратистам, открыв ответный огонь.
Напомним, ранее мы писали, что на Банковой протестовали против капитуляции.