В Украине 1022 новых случая COVID-19: обновленные данные
Все зараженных в стране почти 68 тысяч.
По состоянию на утро среды, 29 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 1 022 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 67 597 человек.
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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
По предварительной информации, с начала пандемии в стране скончались уже 1 650 человек с подтвержденным COVID-19 (за сутки + 21 человек). Выздоровело же 37 394 украинца (+ 650 за сутки).
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 2660 случаев;
- Волынская область - 3694 случая;
- Днепропетровская область - 1364 случая;
- Донецкая область - 861 случай;
- Житомирская область - 1764 случая;
- Закарпатская область - 5008 случаев;
- Запорожская область - 767 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4342 случая;
- Кировоградская область - 697 случаев;
- г. Киев - 7932 случая;
- Киевская область - 3629 случаев;
- Львовская область - 9248 случаев;
- Луганская область - 122 случая;
- Николаевская область - 563 случая;
- Одесская область - 3104 случая;
- Полтавская область - 414 случаев;
- Ровенская область - 5837 случаев;
- Сумская область - 467 случаев;
- Тернопольская область - 2852 случая;
- Харьковская область - 3556 случаев;
- Херсонская область - 224 случая;
- Хмельницкая область - 1086 случаев;
- Черновицкая область - 5751 случай;
- Черкасская область - 910 случаев;
- Черниговская область - 745 случаев.
Напомним, авиаперевозки полностью возобновятся только к 2024 году. На уровень восстановления авиаперелетов негативно влияют карантинные ограничения в ряде стран, говорят в IATA.