Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 1022 новых случая COVID-19: обновленные данные

Комментариев: 0
Все зараженных в стране почти 68 тысяч.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на утро среды, 29 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 1 022 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 67 597 человек. 

Читай также: В Латвии трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на коронавирус

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

По предварительной информации, с начала пандемии в стране скончались уже 1 650 человек с подтвержденным COVID-19 (за сутки + 21 человек). Выздоровело же 37 394 украинца (+ 650 за сутки).

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 2660 случаев;
  • Волынская область - 3694 случая;
  • Днепропетровская область - 1364 случая;
  • Донецкая область - 861 случай;
  • Житомирская область - 1764 случая;
  • Закарпатская область - 5008 случаев;
  • Запорожская область - 767 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4342 случая;
  • Кировоградская область - 697 случаев;
  • г. Киев - 7932 случая;
  • Киевская область - 3629 случаев;
  • Львовская область - 9248 случаев;
  • Луганская область - 122 случая;
  • Николаевская область - 563 случая;
  • Одесская область - 3104 случая;
  • Полтавская область - 414 случаев;
  • Ровенская область - 5837 случаев;
  • Сумская область - 467 случаев;
  • Тернопольская область - 2852 случая;
  • Харьковская область - 3556 случаев;
  • Херсонская область - 224 случая;
  • Хмельницкая область - 1086 случаев;
  • Черновицкая область - 5751 случай;
  • Черкасская область - 910 случаев;
  • Черниговская область - 745 случаев.

Напомним, авиаперевозки полностью возобновятся только к 2024 году. На уровень восстановления авиаперелетов негативно влияют карантинные ограничения в ряде стран, говорят в IATA.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь