В Украине 1022 новых случая COVID-19: обновленные данные

Все зараженных в стране почти 68 тысяч.

По состоянию на утро среды, 29 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 1 022 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 67 597 человек.

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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

По предварительной информации, с начала пандемии в стране скончались уже 1 650 человек с подтвержденным COVID-19 (за сутки + 21 человек). Выздоровело же 37 394 украинца (+ 650 за сутки).

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 2660 случаев;

Волынская область - 3694 случая;

Днепропетровская область - 1364 случая;

Донецкая область - 861 случай;

Житомирская область - 1764 случая;

Закарпатская область - 5008 случаев;

Запорожская область - 767 случаев;

Ивано-Франковская область - 4342 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

г. Киев - 7932 случая;

Киевская область - 3629 случаев;

Львовская область - 9248 случаев;

Луганская область - 122 случая;

Николаевская область - 563 случая;

Одесская область - 3104 случая;

Полтавская область - 414 случаев;

Ровенская область - 5837 случаев;

Сумская область - 467 случаев;

Тернопольская область - 2852 случая;

Харьковская область - 3556 случаев;

Херсонская область - 224 случая;

Хмельницкая область - 1086 случаев;

Черновицкая область - 5751 случай;

Черкасская область - 910 случаев;

Черниговская область - 745 случаев.

Напомним, авиаперевозки полностью возобновятся только к 2024 году. На уровень восстановления авиаперелетов негативно влияют карантинные ограничения в ряде стран, говорят в IATA.