За шаг до смерти: В Запорожье пенсионерка повисла на балконе 9 этажа

Женщину удалось спасти.

В Запорожье удалось спасти женщину пенсионного возраста, которая повисла на 9 этажа балконе, держась за перила обеими руками.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья на Бабурке. Так, пожилая женщина повисла на балконе 9 этажа и держалась за поручни обеими руками. Ее вовремя заметили родные и бросились спасать. По словам свидетелей происшествия, ее удалось спасти.

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Причины такого поведения женщины неизвестны. Видео инцидента, которые сняли очевидцы, были опубликованы в соцсетях.

Напомним, в Запорожье мужчина из-за ревности пытался застрелить соперника. Стрелявший - задержан, его оппонент - в больнице.