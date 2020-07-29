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Водитель в Днепре не уступил дорогу и устроил аварию с потерпевшим

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В аварии пострадал пассажир.
ДТП произошло на ул. Калиновой
ДТП произошло на ул. Калиновой
dp.informator.ua

Инцидент произошел на углу ул. Калиновой и Янтарной. Там около половины второго ночи в среду, 29 июля авто “ВАЗ” врезалось в “Тойоту”.

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Об этом сообщает Информатор.

Предварительно известно, что “ВАЗ” ехал со стороны Янтарной и не уступил дорогу “Тойоте”, двигавшейся вниз по Калиновой. В результате машины столкнулись.

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Был травмирован пассажир “ВАЗа”. У него предварительно диагностировали переломы. Пострадавшего увезли в городскую больницу №6.

Участников ДТП опросили полицейские. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в аварии с участием фуры и трактора на Ровенщине пострадал водитель.

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Теги: ВАЗ, авто, Днепр, авария, ДТП, пострадавший, полиция, водитель, пассажир, больница
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