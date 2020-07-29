В Харьковской области женщина погибла под колесами “скорой”
ДТП произошло в селе Циркуны на Харьковщине. Там машина “скорой” помощи наехала на местную жительницу.
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Об этом сообщил Телеграм-канал “Труха Харьков”, выложив видео с места событий.
В ролике слышно, как водитель резко тормозит, за этим следует звук удара.
Жертвой, по данным ГУНП в Харьковской области, оказалась 43-летняя женщина. От травм она сразу скончалась.
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Очевидцы говорят, что у “скорой” в момент столковения были выключены фары. А в это время было темно – трагедия случилась в ночь на 29 июля.
В полиции позже уточнили, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Открыто уголовное дело.
Напомним, ранее мы писали, что водитель в Днепре не уступил дорогу и устроил аварию с потерпевшим.