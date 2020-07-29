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В Харьковской области женщина погибла под колесами “скорой”

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Трагедия случилась в ночь на среду, 29 июля.
ДТП произошло этой ночью
ДТП произошло этой ночью
t.me/truexanews/6857

ДТП произошло в селе Циркуны на Харьковщине. Там машина “скорой” помощи наехала на местную жительницу.

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Об этом сообщил Телеграм-канал “Труха Харьков”, выложив видео с места событий.

В ролике слышно, как водитель резко тормозит, за этим следует звук удара.

Жертвой, по данным ГУНП в Харьковской области, оказалась 43-летняя женщина. От травм она сразу скончалась.

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Очевидцы говорят, что у “скорой” в момент столковения были выключены фары. А в это время было темно – трагедия случилась в ночь на 29 июля.

В полиции позже уточнили, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Открыто уголовное дело. 

Напомним, ранее мы писали, что водитель в Днепре не уступил дорогу и устроил аварию с потерпевшим.

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Теги: авария, наезд на пешехода, скорая, ДТП, погибшая, село, Харьковская область
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Комментариев (1)
OttoOtto    29.07.2020, 11:04
Оценка:  0
OttoOtto
Очевидцы говорят, что у “скорой” в момент столковения были выключены фары. Вопрос, очевидцы - это бухари, которые вместе с жертвой шли? На видео и фары и проблесковые маяки у скорой были включены
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