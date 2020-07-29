“Военная элита”: Зеленский поздравил военных с Днем ССО ВСУ

Президент отметил, что военные ССО выполняют самые сложные задачи.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Читай также: Зеленский разрешил китайцам приезжать в Украину без виз

Об этом президент написал на своем Телеграм-канале.

Зеленский отметил, что ССО ВСУ по праву считаю военной элитой Украины, поскольку они выполняют самые сложные и опасные задачи.

Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо - преимущество качества над количеством. Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, - написал президент.

Читай также: Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Также Зеленский отметил, что о подвигах украинских спецназовцев не говорят открыто, а их лица всегда остаются скрытыми. Несмотря на это, все уверены в их высоком уровне "подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности".

В этот день также хочу вспомнить защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет нашего государства. Вечная им память! Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины! Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Слава Украине! - добавил Зеленский.

Напомним, в очередную годовщину Крещения Руси президент Украины Владимир Зеленский призвал глав всех церквей и религиозных организаций молиться за мир в Украине.