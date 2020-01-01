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На Украину надвигается шторм: Объявлен желтый уровень опасности

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Синоптики предупреждают об опасности.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В среду, 29 июля, в западных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, грозы, шквальный ветер и град накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Хмельницкую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), - сказано в сообщении.

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Кроме того, в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму сегодня наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели просят граждан быть бдительными.

Карта
Карта
Укргидрометцентр

Напомним, на популярном украинском курорте Кирилловка, который находится в Запорожской области на побережье Азовского моря, в воскресенье, 26 июля, прошел сильнейший ливень. Стихия затопила улицы поселка настолько, что место отдыха стало практически продолжением Азовского моря.

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Теги: Украина, шторм, опасности
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