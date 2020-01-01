В мэрии Ялты вспышка COVID-19

Более 20 ялтинских чиновников находятся на самоизоляции.

В мэрии Ялты произошла вспышка коронавируса. Более 20 ялтинских чиновников сейчас находятся дома на самоизоляции. Об этом сегодня сообщают российские СМИ.

Читай также: Путин: Украина забирала у Крыма больше, чем давала ему

По словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, в “органах власти“ Ялты произошло массовое заражение COVID-19. В мэрии введен карантин. Заболевшие чиновники находятся дома, но исполняют свои должностные обязанности дистанционно.

Нужно отметить, что на прошлой неделе коронавирусом болели только шесть сотрудников ялтинской “администрации“. За последнюю неделю заболевших стало в несколько раз больше.

Читай также: Путин в Крыму объявил о постройке вертолетоносцев

В Ялте из-за коронавируса уже отменили несколько мероприятий, в том числе спортивные. Кроме того, на 2021 год перенесено проведение экономического форума.

Ранее стало известно, что в аннексированном Севастополе коронавирусом заразились три российских туриста. Вместо отдыха у моря им теперь приходится лечиться от опасного заболевания.