Жительница Днепра “успокоила” шумных детей газовым баллончиком

Малыши играли во дворе и мешали женщине.

Инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, у дома №24-а. Женщине мешали дети, которые, по ее мнению, слишком сильно шумели во дворе.

Читай также: На Закарпатье при пожаре пострадали отец с трехлетним сыном

Об этом сообщили источники изданию “Днепр оперативный”.

Местная жительница так разозлилась, что решила усмирить малышню. Она схватила газовый баллончик и выбежала во двор. После подошла к шумной компании и распылила слезоточивый газ. Дожидаться, что дальше будет с детьми, она не стала и вернулась в квартиру.

Читай также: Взорвавшийся газ отправил жителя Одесчины в больницу

В результате пострадало шестеро детей, возрастом от 10 до 13 лет. Оцевидцы позвонили в “скорую” и полицию.

Медики на месте оказали помощь пострадавшим. Правоохранители узнали, где живет зачинщица конфликта. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве иностранец грабил аптеки, распыляя слезоточивый газ.

