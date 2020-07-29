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Жительница Днепра “успокоила” шумных детей газовым баллончиком

Комментариев: 4
Малыши играли во дворе и мешали женщине.
Распылив газ, женщина ушла в свою квартиру
Распылив газ, женщина ушла в свою квартиру
depositphotos.com

Инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, у дома №24-а. Женщине мешали дети, которые, по ее мнению, слишком сильно шумели во дворе.

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Об этом сообщили источники изданию “Днепр оперативный”.

Местная жительница так разозлилась, что решила усмирить малышню. Она схватила газовый баллончик и выбежала во двор. После подошла к шумной компании и распылила слезоточивый газ. Дожидаться, что дальше будет с детьми, она не стала и вернулась в квартиру.

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В результате пострадало шестеро детей, возрастом от 10 до 13 лет. Оцевидцы позвонили в “скорую” и полицию.

Медики на месте оказали помощь пострадавшим. Правоохранители узнали, где живет зачинщица конфликта. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве иностранец грабил аптеки, распыляя слезоточивый газ.

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Теги: дети, слезоточивый газ, баллончик, Днепр, женщина, двор, шум, медики, полиция, конфликт
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Комментариев (4)
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L200km    29.07.2020, 12:36
Оценка:  0
L200km
Иногда с детских площадок такие матюки можно от деток услышать - уши вянут!
K_L_E_R_I_K    29.07.2020, 12:17
Оценка:  0
K_L_E_R_I_K
Сломать руки этой жительнице !!! и заставить её всосать этот баллончик самой !!!
realoksana1975    29.07.2020, 12:04
Оценка:  +3
realoksana1975
Правильно сделала !!! Дети по хорошему не понимают, в этой ситуации виноваты родители,которые своим чадам разрешают все и разве их дети могут кому-то мешать ? ! Это же дети !!! Эти дети вырастают и думают, что им все можно.
K_L_E_R_I_K    29.07.2020, 12:18
Оценка:  0
K_L_E_R_I_K
И тебе бы , полный балон терена 4 в рыло посмотрел бы я на тебя Правельноя такая...
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