Жительница Днепра “успокоила” шумных детей газовым баллончиком
Инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, у дома №24-а. Женщине мешали дети, которые, по ее мнению, слишком сильно шумели во дворе.
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Об этом сообщили источники изданию “Днепр оперативный”.
Местная жительница так разозлилась, что решила усмирить малышню. Она схватила газовый баллончик и выбежала во двор. После подошла к шумной компании и распылила слезоточивый газ. Дожидаться, что дальше будет с детьми, она не стала и вернулась в квартиру.
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В результате пострадало шестеро детей, возрастом от 10 до 13 лет. Оцевидцы позвонили в “скорую” и полицию.
Медики на месте оказали помощь пострадавшим. Правоохранители узнали, где живет зачинщица конфликта. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве иностранец грабил аптеки, распыляя слезоточивый газ.