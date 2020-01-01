В Одессе умерла туристка с COVID-19

Женщина приехала на отдых.

В одной из одесских больниц от коронавирусной болезни скончалась 44-летняя туристка из Ивано-Франковска.

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Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, в Одессу жительница Ивано-Франковска приехала на отдых. Вскоре жернщина почувствовала ухудшение самочувствия. В крайне тяжелом состоянии, в частности, с отеком легких ее госпитализировали, и уже в больнице диагностировали коронавирус.

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Отмечается, что ситуацию усугубили хронические болезни и избыточный вес пациентки.

Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени - около 200 килограмм. Другие тяжелые сопутствующие заболевания, - пояснила глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые контактировали с умершей.

Напомним, по состоянию на утро среды, 29 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 1 022 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 67 597 человек.