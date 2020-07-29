Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С 1 сентября дети пойдут в школы, но не везде – Степанов

Комментариев: 1
В Минздраве уверены, что в большинстве городов и районов можно будет возобновить нормальный учебный процесс.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения с 1 сентября. Об этом в эфире программы “Завтрак с 1+1“ рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читай также: Министр Степанов ездил на вызовы с бригадой “скорой“ в Броварах

По его словам, в Минздраве имеют четкую позицию, что ученики с сентября должны вернуться за парты.

“Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно, прежде всего, для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября“, - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в четверг, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

Завтра будет окончательное решение о правилах (пребывания учеников в школах - ред.) Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети, - сказал Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что детские лагеря заработают с 1 августа. Но примут детей только лагеря из регионов, отнесенных к “зеленой“ и “желтой“ зоне карантина.

Поделись:
Теги: Степанов, Минздрав, школа, дети, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
olga170676    29.07.2020, 11:52
Оценка:  0
olga170676
Тільки спробуйте позбавити дітей НОРМАЛЬНОЇ освіти, мразі..!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь