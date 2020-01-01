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На Харьковщине уничтожили 375 боеприпасов Второй мировой войны

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Уничтожено 6 минометных мин, 64 артиллерийских снаряда, 5 авиационных бомб SD-2 и 300 патронов.
Боеприпасы времен Второй мировой войны
Боеприпасы времен Второй мировой войны
ГСЧС

Вчера, 28 июля, в Харьковской области сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения областного Главного управления ГСЧС нашли и уничтожили 375 боеприпасов Второй мировой войны. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Обследование территории на предмет старых боеприпасов проводилось в Харькове, а также в Лозовском районе. В нем принимали участие и сотрудники Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Взрывотехники обнаружили 6 минометных мин, 64 артиллерийских снаряда, 5 авиационных бомб и 300 патронов. Они относятся ко времени Второй мировой войны.

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Все боеприпасы уничтожили на специальных площадках вне пределов населенных пунктов. Никто не пострадал.

Ранее в Одессе во время строительства частного дома нашли 265 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Их уничтожили на специальной площадке.

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Теги: боеприпасы, Вторая мировая война
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