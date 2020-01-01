Новый прокурор Киева был участником курьезного шоу о носах

Появились странные детали из биографии Кипера.

Назначенный несколько дней назад новым прокурором Киева Олег Кипер летом 2015 года вместе со своей супругой Ириной участвовал в телешоу о носах.

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На это первым обратил внимание главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и выложил в Facebook видео соответствующего выпуска "Битва за новый нос" программы "Говорит Украина".

Прокурор с известным носом. Олег Кипер - люстрований из-за работы на Януковича, но восстановлен судом Вовка, очень гордится своим носом и носом своей жены. Настолько, что выступал с рассказом о носе на телешоу, - отметил журналист.

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Также Бутусов отметил, что в сентябре 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил выплатить Киперу из бюджета 1,8 миллиона гривен. Журналист предположил, что этой суммы "на нос ему хватает".

Чтобы делать карьеру во власти, надо стать популярным, поэтому смотрите чаще такие разговорные бла-бла-шоу - кадры набирают именно там, - добавил Бутусов.

Напомним, Венедиктова представила нового главу прокуратуры Киева. Коллектив прокуратуры Киева познакомили с новым главой.