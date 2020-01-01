В Днепре легковушка разбилась вдребезги, столкнувшись с автобусом

Водителя из салона авто вырезали спасатели.

ДТП произошло в Новокодацком районе Днепра. Там рейсовый автобус “Эталон”, курсирующий по маршруту “Днепр-Каменское”, врезался в авто “ВАЗ 21070”.

Читай также: Под Киевом столкнулись фура и легковушка: Есть жертвы

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Транспортные средства столкнулись в лоб. От удара легковушка оказалась настолько покореженной, что водителя пришлось вырезать спасателям.

Читай также: Водитель в Днепре не уступил дорогу и устроил аварию с потерпевшим

Уточняется, что бойцы спасательной службы отвинтили руль, отключили от аккумулятора клемы и перекрыли в багажном отсеке газовый баллон. Когда мужчину достали, выяснилось, что он получил серьезные травмы. Его передали медикам.

Предварительно известно, что больше пострадавших нет. К спасательной операции привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб dp.dsns.gov.ua

Легковое авто превратилось в груду металла dp.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области женщина погибла под колесами “скорой”.

